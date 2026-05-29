Dalla Turchia al Guatemala In riviera per l’ornitologia
Un gruppo di studenti appassionati di ornitologia ha visitato l’Oasi Costiera, che si trova tra Turchia e Guatemala. Durante la visita, un esperto ha condotto un’osservazione di diverse specie di uccelli presenti nell’area. Sono stati raccolti dati su comportamenti e caratteristiche di alcuni volatili. La visita è durata diverse ore e si è conclusa con la registrazione di fotografie e note di studio. Nessun altro evento rilevante è stato segnalato durante l’attività.
Un nutrito gruppo di studenti appassionati di ornitologia, ha visitato l’Oasi Costiera. L’esperto Sandro Brina ha tenuto delle lezione a giovani provenienti da Turchia, Spagna, Canada, Messico, Colombia e Guatemala, giunti attraverso un Progetto Erasmus dell’Unione Europea, centrato sull’apprendimento delle tecniche di studio della migrazione degli uccelli. Brina in particolare ha mostrato le tecniche di inanellamento e la giusta manipolazione, individuando gli aspetti morfologici per identificare una specie o un soggetto e si è soffermato sui canti degli uccelli, che consentono di identificarne la specie. Nelle campagne di Sala di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Notizie e thread social correlati
Ornitologia, studenti da tutto il mondo in rivieraUn gruppo di studenti provenienti da vari paesi si è recato in riviera per approfondire le proprie conoscenze in campo ornitologico.
Dalla Turchia…alla Turchia: il Besiktas piomba su Noa LangDopo che il Galatasaray ha deciso di non procedere con il riscatto di Noa Lang, un’altra squadra turca sembra interessata all’esterno olandese.
Argomenti più discussi: Dalla Turchia al Guatemala. In riviera per l’ornitologia; Dove vedere oggi la Turchia ai Mondiali FIFA 2026? Canali TV e dirette streaming; Sculture del Partenone: la Turchia si schiera con la Grecia.
Dalla Turchia al Guatemala. In riviera per l’ornitologiaUn nutrito gruppo di studenti appassionati di ornitologia, ha visitato l’Oasi Costiera. L’esperto Sandro Brina ha tenuto delle lezione a giovani provenienti da Turchia, Spagna, Canada, Messico, ... ilrestodelcarlino.it
Oggi è stata una giornata intensa e significativa tra Ferrara e Comacchio. A Ferrara abbiamo partecipato all’intitolazione di una rotonda a Bettino Craxi, un momento carico di memoria e riflessione politica, reso ancora più importante dalla presenza di Stefania facebook