Notizia in breve

Un gruppo di studenti appassionati di ornitologia ha visitato l’Oasi Costiera, che si trova tra Turchia e Guatemala. Durante la visita, un esperto ha condotto un’osservazione di diverse specie di uccelli presenti nell’area. Sono stati raccolti dati su comportamenti e caratteristiche di alcuni volatili. La visita è durata diverse ore e si è conclusa con la registrazione di fotografie e note di studio. Nessun altro evento rilevante è stato segnalato durante l’attività.