La Domotek Volley ha passato dalla Serie B alla A2, raggiungendo questa promozione grazie a una serie di vittorie consecutive nella stagione. La squadra è composta da giocatori che hanno deciso di rinunciare a ambizioni personali per il bene del club. Tra i protagonisti c’è anche un capitano che ha scelto di sacrificare le proprie aspirazioni per contribuire al successo collettivo. La società, che si definisce “green”, ha portato avanti un percorso di crescita basato su investimenti e impegno costante.

? Domande chiave Come ha fatto un'azienda green a trasformare una scommessa in miracolo?. Chi è il capitano che ha sacrificato le ambizioni per Reggio?. Come sono passati trenta tifosi alle trasferte a settemila spettatori?. Perché questo modello sportivo può salvare il movimento reggino?.? In Breve Passaggio da 20 tifosi in trasferta a 7000 spettatori al PalaCalafiore.. Vittorie della Coppa Italia e Supercoppa di Serie A3 ottenute dalla squadra.. Capitano Laganà e mister Polimeni guidano il gruppo verso la promozione.. Investimenti di Antonio e Marco nel settore giovanile e nelle scuole locali.. In tre anni la Domotek Volley è passata dalle palestre semivuote della Serie B alla promozione in Serie A2, trascinando oltre 7000 spettatori al PalaCalafiore per il traguardo più importante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla Serie B alla A2: il miracolo della Domotek Volley a Reggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Domotek Volley: tutto o nulla per l’A2 contro Reggio EmiliaLa Domotek Volley si prepara a giocare una partita cruciale contro Reggio Emilia, valida per la promozione in serie A2.

Domotek alla sfida decisiva vs Reggio Emilia: concentrazione alle stelle, c'è in palio la serie A2Domotek si prepara alla partita decisiva contro Reggio Emilia, una sfida che può portare alla promozione in serie A2.

Temi più discussi: Sudtirol salvo, il Bari retrocede in C; La nuova Serie B, mancano solo tre squadre: il campionato 2026/2027 è quasi completo; Playoff Serie C, domenica le finali che valgono la Serie B; Serie B, playout: Bari retrocesso in C, si salva il Sudtirol.

SERIE B - Playoff, il Monza a un passo dalla promozione: contro il Catanzaro biancorossi in pole (1,65) anche nella finale di ritorno ift.tt/EA5IKJi x.com

La gomitata e il rigore inventato contro la Juve: Rapuano dalla Serie B alla dismissione scampataLa bufera arbitrale che aveva travolto Antonio Rapuano dopo Verona-Juventus si è intrecciata con il nuovo caso esploso all’interno dell’AIA. L’arbitro finito nel mirino per la direzione della sfida de ... msn.com

Ha davvero senso una Serie A a 18 squadre? reddit

Dalla Serie B alla Conference League, guarda quanti 'cadetti' si rivedonoLa Conference League, arrivata in questa stagione alla sua quinta edizione, concede il palcoscenico internazionale a realtà che altrimenti farebbero molta fatica a viverlo, sia in chiave Champions che ... tuttomercatoweb.com