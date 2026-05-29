Dalla pensione di reversibilità alle adozioni | i nodi ancora aperti sulla legge Cirinnà

Notizia in breve

Una sentenza della Corte costituzionale ha modificato le regole sulle contribuzioni previdenziali per le coppie omosessuali. La decisione riguarda anche aspetti come la pensione di reversibilità e le procedure di adozione. La legge Cirinnà, approvata alcuni anni fa, continua a sollevare questioni sui diritti delle coppie dello stesso sesso. Le nuove disposizioni influenzano le modalità di accesso a prestazioni previdenziali e ai percorsi adottivi, creando di fatto un cambiamento nel quadro normativo.