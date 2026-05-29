Dalla pensione di reversibilità alle adozioni | i nodi ancora aperti sulla legge Cirinnà

Da ilsole24ore.com 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una sentenza della Corte costituzionale ha modificato le regole sulle contribuzioni previdenziali per le coppie omosessuali. La decisione riguarda anche aspetti come la pensione di reversibilità e le procedure di adozione. La legge Cirinnà, approvata alcuni anni fa, continua a sollevare questioni sui diritti delle coppie dello stesso sesso. Le nuove disposizioni influenzano le modalità di accesso a prestazioni previdenziali e ai percorsi adottivi, creando di fatto un cambiamento nel quadro normativo.

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Una sentenza della Corte costituzionale riscrive le contribuzioni previdenziali per le coppie omosessuali. Si tratta di un aspetto nuovo, poco battuto dal dibattito pubblico ma anche dalla giurisprudenza di merito e di legittimità. Una problematica che però si ripercuote come un macigno sulla vita quotidiana delle coppie gay unite dal vincolo di solidarietà di fatto. La pronuncia del supremo organo di giustizia aggiunge un altro tassello nella faticosa costruzione di una cornice normativa che renda le unioni civili sempre più simili ai matrimoni egualitari. Cosa succede quando uno dei due partner muore e l’altro vorrebbe avere accesso alla sua pensione? È quanto accaduto alla coppia gay protagonista di questa vicenda giudiziaria. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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