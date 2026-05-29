Dalla grandine al caldo con bollino arancione | temperature e previsioni meteo fino al 2 giugno

Da genovatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nella notte, un forte temporale ha colpito Genova, con grandine caduta su alcuni quartieri del ponente tra Cornigliano e Pegli. La perturbazione si è verificata in seguito a un mix tra caldo eccezionale e aria fresca in quota, come previsto da Arpal. Le temperature sono rimaste elevate, con un bollino arancione in vigore fino al 2 giugno.

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Come previsto ieri da Arpal, il mix esplosivo tra il caldo eccezionale in Liguria e l'arrivo di aria fresca in quota ha provocato un forte temporale notturno a Genova, con tanto di grandine caduta su alcuni quartieri del ponente, tra Cornigliano e Pegli. Genova, primo giorno con il bollino. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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