L’estate a Misano inizia con l’accensione dei motori e un concerto dei Nomadi il 19 maggio, in concomitanza con la Notte Rosa. La stagione si annuncia ricca di eventi e motori, con l’apertura ufficiale delle attività estive. La serata del 19 maggio segna anche il debutto musicale con il concerto del gruppo musicale. La manifestazione coinvolge diverse iniziative, tra musica e sport, per tutta la stagione estiva.

L’estate di Misano è pronta a rombare. Con la Notte Rosa partirà ufficialmente l’estate che vedrà nella serata del 19 maggio il concerto dei Nomadi. La Notte Rosa proseguirà il 20 giugno alle 21, con il Carnevale d’Estate, la sfilata di carri allegorici e gruppi mascherati sul lungomare. Sarà un’estate da prendere con filosofia. L’arrivo della rassegna esitva di Ritratti d’autore, dopo il successo dell’edizione primaverile, si presenterà in tre serate dal 25 al 27 giugno. Tre incontri con Franco Arminio, Vera Gheno e Michela Marzano nel giardino della biblioteca. In luglio il principale appuntamento sarà con ‘Ciao Mare’, la cena sotto le stelle lungo via dei Platani organizzata dall’associazione Brillamare con la partecipazione di Mirko Casadei. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Dai Nomadi alla MotoGp, l’estate accende i motori

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