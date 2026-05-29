Lo scrittore ha acquistato una casa a Cortona, in Toscana, vicino a Jovanotti. Pochi mesi fa era un turista, ospite dell’amica Frances Mayes e del marito, visitando i vicoli della città etrusca. Ora si è trasferito stabilmente nella località.

Cortona, 29 maggio 2026 – Pochi mesi fa era un turista illustre, ospite dell’amica Frances Mayes e del marito Ed, che lo accompagnavano tra i vicoli della città etrusca. Mercoledì John Grisham sedeva nella sala del Consiglio comunale di Cortona come un cittadino qualunque. Perché cittadino, ora, lo è davvero: il re del thriller legale, oltre 300 milioni di copie vendute nel mondo, tradotto in cinquanta lingue, ha acquistato casa nel cuore della città. Una Nuova Residenza per Grisham. Si tratta di una villa storica nella zona del Poggio, sul crinale della collina che sale verso la basilica di Santa Margherita, a pochi passi dalla villa di Jovanotti e in linea d’aria vicina a Bramasole, la celebre dimora di Frances Mayes. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Da turista a residente, Cortona nella vita di John Grisham. Lo scrittore ha comprato casa in Toscana (vicino a Jovanotti)

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