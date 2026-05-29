Da quarant’anni esempio di stile e innovazione nell’orologeria

Nel 2026 Locman taglia il prestigioso traguardo dei quarant’anni di storia, celebrando quattro decenni di eccellenza. Fondata nel 1986 all’Isola d’Elba da Marco Mantovani, l’azienda rappresenta l’essenza della cultura manifatturiera toscana. Il brand ha saputo unire l’ispirazione della propria terra a una costante e pionieristica ricerca sui materiali. Dai primi modelli in radica di erica fino alle casse in carbonio e titanio, Locman ha sempre precorso i tempi. Il punto di svolta di questo percorso di valorizzazione dell’ orologeria italiana è rappresentato dallo straordinario modello Decimo Canto (in basso). Presentato nel 2023 questo straordinario orologio è nato dalla prestigiosa collaborazione con Sandro Fratini, tra i massimi collezionisti al mondo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Alfa Romeo 75 Quarantanni Di Leggenda Italiana

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