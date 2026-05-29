Da parcheggio a impianto sportivo polifunzionale | ecco come cambierà piazzetta Masaniello

Da napolitoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Piazzetta Masaniello, nel quartiere Pendino, si trasformerà da parcheggio a un impianto sportivo polifunzionale all'aperto.

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Piazzetta Masaniello, nel quartiere Pendino, a pochi passi da piazza Mercato, si prepara a trasformarsi in un'area sportiva polifunzionale all'aperto. Il via libera è arrivato dal consiglio della Seconda municipalità, che ha approvato la proposta di riqualificazione urbana avanzata dalla giunta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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