Da parcheggio a impianto sportivo polifunzionale | ecco come cambierà piazzetta Masaniello
Notizia in breve
Piazzetta Masaniello, nel quartiere Pendino, si trasformerà da parcheggio a un impianto sportivo polifunzionale all'aperto.
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Piazzetta Masaniello, nel quartiere Pendino, a pochi passi da piazza Mercato, si prepara a trasformarsi in un'area sportiva polifunzionale all'aperto. Il via libera è arrivato dal consiglio della Seconda municipalità, che ha approvato la proposta di riqualificazione urbana avanzata dalla giunta. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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