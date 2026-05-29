Tra Ostia e Tarquinia, le ambulanze dell’Ares 118 non bastano più. Per coprire le 15 località turistiche più frequentate del Lazio, l’azienda sanitaria ha deciso di richiedere soccorsi esterni. Le chiamate di emergenza vengono gestite anche tramite servizi di assistenza aggiuntivi, per garantire un intervento tempestivo in tutte le zone. Questa misura si rende necessaria a causa dell’aumento di richieste di soccorso durante il periodo estivo.

L' Ares 118 «chiama» i soccorsi esterni per fornire l'assistenza sanitaria nelle 15 località turistiche più gettonate del Lazio. Perché, tra piani-ferie e carenze di personale e mezzi, per poter attivare le 15 postazioni aggiuntive-estive c'è la «necessità di predisporre un piano straordinario di protezione sanitaria che consenta di rispondere, in maniera adeguata, al crescente numero di richieste di soccorso che si registrano nel periodo estivo per l'incremento della popolazione presente nelle località del territorio regionale mete di flusso turistico nel periodo giugno-settembre». Per questo motivo per l'Ares «si rende necessario procedere con estrema urgenza all'espletamento in forma accelerata» di una gara d'appalto, con un importo a base d'asta complessivo pari a 1. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Da Ostia a Tarquinia è allarme ambulanze

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