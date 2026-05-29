Da Firenze al mondo | Carlo Lastrucci nominato cavaliere del lavoro da Mattarella

Un imprenditore toscano è stato nominato cavaliere del lavoro dal presidente della Repubblica. La nomina segue un percorso iniziato in Toscana, con crescita fino a coinvolgere mercati internazionali. La decisione è stata annunciata ufficialmente in una cerimonia pubblica. La figura riceve il riconoscimento per aver guidato con successo un’azienda nel settore manifatturiero. La nomina si inserisce nel quadro delle onorificenze conferite per meriti nel mondo del lavoro.

FIRENZE – Un percorso imprenditoriale iniziato in Toscana e sviluppatosi fino a raggiungere i mercati internazionali. C’è anche Carlo Lastrucci, presidente di Powersoft, tra i 25 nuovi cavalieri del lavoro nominati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della Festa della Repubblica. L’onorificenza premia una carriera costruita all’insegna dell’innovazione, della crescita industriale e della valorizzazione del Made in Italy. Fiorentino, classe 1939, Lastrucci è da quasi trent’anni alla guida di Powersoft, azienda specializzata nella progettazione e produzione di sistemi di amplificazione audio e trattamento del segnale. Fondata nel 1995 dai figli Luca e Claudio Lastrucci insieme ad Antonio Peruch, la società è diventata negli anni una realtà di riferimento a livello mondiale nel settore dell’audio professionale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

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