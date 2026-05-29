Da Donnachiara l' evento Grill & Chill – Sunday BBQ Party | degustazioni musica barbecue e videoinstallazioni artistiche
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
Una giornata speciale in cantina, pensata per unire il piacere del vino alla convivialità, alla musica e all’arte contemporanea. In occasione di Cantine Aperte, domenica 31 maggio, dalle 11.00 alle 18.00, Donnachiara apre le porte a winelovers, appassionati e visitatori per Grill & Chill – Sunday. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Notizie e thread social correlati
A Roma debutta BBQ & Brew Affair: il format che unisce birra e cucina BBQA Roma è arrivato BBQ & Brew Affair, un evento che combina le grigliate barbecue con degustazioni di birra artigianale.
Parma capitale internazionale del barbecue con 400 brand a BBQ Expo e Butcher ShowA Parma si svolge dall’11 al 14 aprile un evento dedicato al mondo del barbecue, con due fiere che occupano circa 40mila metri quadrati di spazio...