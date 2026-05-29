Un medico campano si è trasferito negli Stati Uniti per condurre ricerche nel campo delle neuroscienze. Dopo aver completato la formazione medica, si è spostato a Harvard, dove lavora su studi avanzati riguardanti il funzionamento del cervello. La sua esperienza si concentra su tecniche innovative e nuove prospettive nel settore neuroscientifico, portando avanti progetti di ricerca di livello internazionale. La sua trasferta rappresenta un passo importante nella carriera dedicata allo studio del sistema nervoso centrale.

Dalla Campania agli Stati Uniti, dalla formazione medica alla ricerca sulle nuove frontiere del cervello. Il dottor Michele Cerasuolo, classe 1997, si è laureato in Medicina e Chirurgia con lode e plauso accademico presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, dove ha poi conseguito anche la specializzazione in Geriatria con lode. Attualmente è dottorando di ricerca e porta avanti un percorso che unisce attività clinica, studio delle malattie neurodegenerative e ricerca scientifica. Dal 1 luglio 2026 inizierà un’esperienza internazionale come Research Fellow presso Harvard, dove si occuperà dello studio delle tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva, tra le aree più innovative della neuroscienza clinica. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Da Calvizzano ad Harvard: il dottore Cerasuolo negli Usa per la ricerca sulle neuroscienze

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