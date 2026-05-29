Curare ebola e hantavirus Biotecnopolo al lavoro
Il Biotecnopolo di Siena si concentra su diverse aree di ricerca, tra cui la lotta all’antibiotico-resistenza e lo sviluppo di terapie contro virus come Ebola e Hantavirus. L’istituto sta portando avanti progetti per migliorare la cura di queste malattie virali e combattere le resistenze agli antibiotici. La struttura si conferma come un centro di ricerca internazionale dedicato a trovare soluzioni innovative nel campo biomedico.
Siena, 29 maggio 2026 – Dal contrasto all’ antibiotico-resistenza fino allo sviluppo di nuove armi contro virus come Ebola e Hantavirus, il Biotecnopolo di Siena consolida il proprio ruolo internazionale di polo di ricerca. È questo il quadro emerso dall’incontro ‘Fondazione Biotecnopolo: presente e futuro’, organizzato da Confindustria Toscana Sud, che ha riunito istituzioni e mondo della ricerca attorno al ruolo strategico della fondazione senese. https:www.lanazione.itcronacahantavirus-il-punto-attenzione-si-allarmismo-no-e-non-informatevi-sui-social-jldyco6p Gli obiettivi . “Stiamo lavorando per crescere – dichiara Rino Rappuoli, direttore scientifico Fondazione Biotecnopolo di Siena –. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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Curare ebola e hantavirus. Biotecnopolo al lavoroStiamo lavorando per crescere – dichiara Rino Rappuoli, direttore scientifico Fondazione Biotecnopolo di Siena –. Vogliamo essere nazionali: il nostro compito è preparare il Paese per l’antibiotico r ... lanazione.it
9Colonne. . In merito all’Ebola l'industria farmaceutica fa quello che è proprio nella sua missione, cioè ricerca e sviluppo sulle patologie, in questo caso infettive. Alcune settimane fa parlavamo di Hantavirus, ora non se ne parla più e quindi dobbiamo essere facebook
Hantavirus ed Ebola reddit
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