Oggi alle 18, presso Palazzo Cucchiari, si terrà un nuovo incontro della rassegna letteraria ‘Carrara si racconta’. Durante l’evento, saranno presenti gli autori Daniele Canali e Chiara Bertani, che presenteranno il loro lavoro. L’ingresso è libero. La manifestazione si svolge nel contesto della promozione della cultura locale e continua la serie di incontri dedicati alla narrativa e alla letteratura della zona.

Prosegue a Palazzo Cucchiari la rassegna letteraria ‘ Carrara si racconta ’. Saranno Daniele Canali (nella foto) e Chiara Bertani a presentare il prossimo appuntamento di ‘Carrara si racconta’, in programma oggi alle 18, a Palazzo Cucchiari, con ingresso libero. L’incontro, intitolato ‘ Carrara in anastatica ’, è dedicato alla riedizione di tre fondamentali volumi di cultura locale, che hanno segnato la storia della pubblicistica carrarese e che da tempo non sono più disponibili per studiosi e appassionati. La stampa anastatica è la riproduzione fedele di un libro, ottenuta fotografando l’originale pagina per pagina, ottenendo una copia che conserva l’aspetto storico dell’edizione antica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cultura locale con ’Carrara in anastatica’

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