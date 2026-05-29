Cuba senz’acqua crisi energetica e blackout colpiscono l’isola

Quasi 3 milioni di cubani affrontano quotidianamente gravi carenze d’acqua, mentre l’isola vive una crisi energetica che ha provocato blackout diffusi. La mancanza di energia ha impedito il funzionamento di impianti idrici e infrastrutture essenziali, aggravando la scarsità di risorse. La situazione si protrae da settimane, con conseguenze dirette sulla vita quotidiana della popolazione. Nessuna indicazione di miglioramenti immediati o interventi specifici sono stati comunicati.

(LaPresse) Quasi 3 milioni di cubani affrontano ogni giorno gravi carenze d’acqua a causa della pesante crisi energetica che colpisce l’isola. Secondo il governo cubano, la situazione sarebbe aggravata dal blocco energetico imposto dagli Stati Uniti. Il sistema idrico nazionale funziona infatti con appena il 37% del carburante necessario, mentre Cuba attraversa quella che viene definita la peggiore crisi energetica degli ultimi anni. La scarsità d’acqua non è un problema nuovo, ma negli ultimi mesi la situazione è peggiorata sensibilmente. Da gennaio, infatti, gli Stati Uniti hanno inasprito le sanzioni già in vigore contro l’isola nel tentativo di spingere il governo cubano a cambiare il proprio modello politico. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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