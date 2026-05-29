Il Crystal Palace ha raggiunto la fase a gironi di una competizione europea, passando dalla lotta per la salvezza. La squadra ha ottenuto risultati sorprendenti grazie a un cambio di modulo e a una difesa compatta che ricorda quella di squadre di vertice. L’allenatore ha puntato su una strategia più aggressiva e su una maggiore solidità difensiva, che hanno permesso di ottenere punti importanti e di qualificarsi.

? Punti chiave Come ha fatto Glasner a trasformare una lotta salvezza in gloria europea?. Quali segreti tattici hanno reso la difesa del Palace simile a quella di City?. Perché la decisione della UEFA ha alimentato la rabbia dello spogliatoio?. Come potrà il club mantenere questo successo senza l'allenatore austriaco?.? In Breve Eze vince la FA Cup contro il Manchester City a Wembley nel maggio 2025.. Difesa settima in Premier League con 12 partite senza subire reti.. 93 occasioni da rete create paragonabili alla produzione offensiva del Liverpool.. Mateta segna il gol decisivo contro il Rayo Vallecano a Lipsia.. A Selhurst Park, in soli 375 giorni, Oliver Glasner ha trasformato una squadra abituata alla lotta per la salvezza in una macchina da trofei capace di conquistare la Conference League a Lipsia mercoledì sera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crystal Palace, l’impresa di Glasner: dalla lotta alla Conference

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