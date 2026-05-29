Crociate non solo guerre sante | il mistero del pellegrinaggio armato
Le crociate sono spesso viste come guerre sante, ma alcuni storici evidenziano anche il ruolo di pellegrinaggi armati. La differenza tra un atto religioso e un conflitto militare diventa sottile quando i pellegrini portano armi. Le migrazioni turche nel Medioevo sono considerate un fattore centrale nei conflitti dell’epoca, influenzando le dinamiche tra popolazioni e territori. La distinzione tra pellegrinaggio e guerra si perde nelle motivazioni e nelle azioni dei partecipanti.
? Domande chiave Come cambia il senso di una guerra se diventa un pellegrinaggio?. Perché le migrazioni turche furono il vero motore dei conflitti medievali?. Cosa distingue l'indulgenza papale dal semplice perdono dei peccati?. Come la religione è stata usata per scopi politici in epoche moderne?.? In Breve Evento a Gorizia con Steve Tibble e il professor Franco Cardini.. Dall'anno 1096 le migrazioni turche destabilizzano Siria, Egitto e Impero Bizantino.. Battaglia di Sarmada nel 1119 vede la sconfitta di Ruggero di Salerno.. Esempio egiziano 1959 mostra l'uso della fatia per obiettivi sanitari.. Domani alle ore 11:30, presso il Teatro Verdi di Gorizia, l’evento èStoria proporrà un approfondimento critico sulle dinamiche delle crociate con la partecipazione di Steve Tibble e del professor Franco Cardini. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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