Crociate non solo guerre sante | il mistero del pellegrinaggio armato

Notizia in breve

Le crociate sono spesso viste come guerre sante, ma alcuni storici evidenziano anche il ruolo di pellegrinaggi armati. La differenza tra un atto religioso e un conflitto militare diventa sottile quando i pellegrini portano armi. Le migrazioni turche nel Medioevo sono considerate un fattore centrale nei conflitti dell’epoca, influenzando le dinamiche tra popolazioni e territori. La distinzione tra pellegrinaggio e guerra si perde nelle motivazioni e nelle azioni dei partecipanti.