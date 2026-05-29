Croce Rossa Padova | Pirajno Santicchi guida 1.626 volontari

La Croce Rossa di Padova ha annunciato che Pirajno Santicchi guida un team di 1.626 volontari. Sono stati nominati nuovi consiglieri che affiancheranno la presidenza. La nuova presidente dovrà modificare il suo ruolo attuale per adattarsi alle nuove responsabilità. La nomina dei consiglieri e il cambio di ruolo sono stati ufficializzati nelle ultime settimane. La struttura volontaria continuerà a essere coordinata sotto questa nuova guida.

? Domande chiave Chi sono i nuovi consiglieri che affiancheranno la presidenza?. Perché la nuova presidente deve cambiare il suo ruolo attuale?. Come influirà l'ingresso dei giovani sulla gestione del soccorso?. Quali sono le cinque sedi che coordinano i 1.626 volontari?.? In Breve Nuovo direttivo con consiglieri Enrico Boaretto, Alessandro Michielli e Jacopo Trentin.. Luca Fontana rappresenta le nuove generazioni tra i 14 e i 31 anni.. Operatività garantita da 1.626 volontari distribuiti su cinque sedi provinciali.. Sedi operative situate a Cittadella, Noventa Padovana, Piove di Sacco e Trebaseleghe.. Anna Maria Pirajno Santicchi assume la presidenza del Comitato della Croce Rossa Italiana di Padova dopo il passaggio di consegne avvenuto presso la sede locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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