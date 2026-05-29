Crisi Mcqueen qualcosa si muove | diminuiti i licenziamenti a Novara

Notizia in breve

A Novara, i licenziamenti nell’azienda del marchio di lusso sono diminuiti rispetto alle settimane precedenti. La mobilitazione dei lavoratori ha portato a un cambiamento, con l’azienda che ha mostrato segni di apertura. La situazione sta evolvendo, ma al momento non ci sono dettagli su eventuali accordi o nuove decisioni ufficiali. La tensione tra le parti continua, mentre si attendono sviluppi concreti.