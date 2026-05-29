Crisi Mcqueen qualcosa si muove | diminuiti i licenziamenti a Novara
A Novara, i licenziamenti nell’azienda del marchio di lusso sono diminuiti rispetto alle settimane precedenti. La mobilitazione dei lavoratori ha portato a un cambiamento, con l’azienda che ha mostrato segni di apertura. La situazione sta evolvendo, ma al momento non ci sono dettagli su eventuali accordi o nuove decisioni ufficiali. La tensione tra le parti continua, mentre si attendono sviluppi concreti.
Qualcosa si muove. La forte mobilitazione che da settimane riguarda l'azienda del marchio di lusso Mcqueen sta dando i primi frutti sperati e un'apertura da parte dell'azienda stessa inizia a esserci. Le prime buone notizie sono fresche di ieri, giovedì 28 maggio, quando si è tenuto il terzo. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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