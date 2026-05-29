Honda ha annunciato di aver rivisto i piani di elettrificazione, rinunciando all'obiettivo di diventare completamente elettrica entro il 2040. La casa automobilistica continuerà a sviluppare veicoli ibridi e a idrogeno, ridimensionando il suo impegno nelle auto esclusivamente elettriche. La decisione deriva da difficoltà di produzione e questioni di costi, secondo quanto comunicato. La strategia futura prevede un mix di tecnologie, senza confermare una data precisa per la completa elettrificazione.

Il Ceo di Honda, Toshihiro Mibe, cambia strategia dopo che la casa automobilistica giapponese ha chiuso la propria quotazione in rosso per la prima volta dal 1957, e abbandona l’obiettivo di raggiungere una gamma senza motori a combustione entro il 2040. Un periodo di crisi dovuto principalmente alla riduzione della domanda di auto elettriche negli Stati Uniti, dove la fine degli incentivi, insieme alla revisione di alcune regole ambientali e ai dazi, hanno ostacolato il mercato di Honda. Per uscire dall’alta marea, Mibe ha annunciato che nel prossimo futuro la casa automobilistica di Tokyo si concentrerà sulla produzione ibrida. La linea... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Crisi Honda, retromarcia sull’elettrico: come cambia la strategia

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