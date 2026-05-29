La presidente del consiglio ha annunciato che il governo farà tutto il possibile per evitare gli effetti della crisi energetica. Durante un’intervista, ha parlato anche di migranti e terrorismo, senza fornire dettagli specifici. Le dichiarazioni sono arrivate nel corso della trasmissione televisiva, dove ha affrontato vari temi di attualità senza approfondimenti ulteriori.

Giorgia Meloni ROMA – Dalla crisi energetica ai migranti passando e il terrorismo. Molti i temi trattati dalla la presidente del consiglio Giorgia Meloni a ‘Mattino Cinque’. I “provvedimenti del governo in arrivo per scongiurare gli effetti della crisi” energetica ”saranno sempre puntuali nel senso che ovviamente io comprendo la preoccupazione dei cittadini in questo periodo, è un po’ anche la mia preoccupazione, però voglio anche dire a quei cittadini che possono stare certi del fatto che il governo farà tutto quello che può e che deve per combattere le conseguenze delle crisi internazionali che noi stiamo vivendo”, ha detto affermando che il “taglio delle accise sul carburante è stato un modo per impedire che esplodesse l’aumento dei prezzi. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Crisi energetica, Meloni: “Governo farà tutto il possibile per scongiurare effetti”

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Conflitti e crisi energetica: tutti gli scenari possibili - Unomattina 07/04/2026

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