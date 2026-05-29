Crisi Electrolux e del settore del bianco | A rischio l' intera filiera produttiva

La crisi di Electrolux rischia di mettere in pericolo l’intera filiera del settore del bianco, composta principalmente da piccole e medie imprese. La difficoltà dell’azienda coinvolge fornitori e partner, con ripercussioni sulla produzione e sull’occupazione. Nessuna dichiarazione ufficiale ha ancora chiarito le misure di intervento, ma si temono conseguenze estese per l’intero comparto. La situazione si aggrava in un momento di fragilità del mercato.

“La crisi Electrolux non è isolata, ma mette a rischio l'intera filiera produttiva, composta in larga parte da piccole e medie imprese che lavorano nel settore del bianco. Solo in un raggio di 35 chilometri da Porcia si contano circa cinquanta imprese subfornitrici, con qualche migliaio di. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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