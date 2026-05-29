Crisi dell’olio gli agricoltori pugliesi chiedono la svolta | Subito piano straordinario in 5 punti

Da baritoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ieri pomeriggio si è tenuto un incontro al ministero dell’Agricoltura con il sottosegretario La Pietra, durante il quale gli agricoltori pugliesi hanno presentato una richiesta di intervento urgente. Chiedono un piano straordinario in cinque punti per affrontare la crisi dell’olio, evidenziando la necessità di misure immediate. La riunione si è concentrata sulla situazione attuale del settore olivicolo e sulle possibili soluzioni da adottare.

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Si è svolto ieri pomeriggio il tavolo nazionale di crisi convocato presso il ministero dell’Agricoltura alla presenza del sottosegretario La Pietra. Al centro del dibattito, la drammatica situazione in cui versa il settore olivicolo-oleario, soffocato dal crollo dei prezzi e dall'invenduto. A. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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