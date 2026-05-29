Crisi dell’olio gli agricoltori pugliesi chiedono la svolta | Subito piano straordinario in 5 punti

Notizia in breve

Ieri pomeriggio si è tenuto un incontro al ministero dell’Agricoltura con il sottosegretario La Pietra, durante il quale gli agricoltori pugliesi hanno presentato una richiesta di intervento urgente. Chiedono un piano straordinario in cinque punti per affrontare la crisi dell’olio, evidenziando la necessità di misure immediate. La riunione si è concentrata sulla situazione attuale del settore olivicolo e sulle possibili soluzioni da adottare.