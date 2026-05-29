Crisi Bon Jour | i sindacati temono un effetto domino sul Campasso
I sindacati esprimono preoccupazione per un possibile effetto domino dopo la crisi di Bon Jour, con ripercussioni sul settore del Campasso. Si chiedono come il Comune possa assicurare nuovi posti di lavoro ai lavoratori licenziati e quali misure pratiche i rappresentanti dei lavoratori proporranno durante il prossimo incontro operativo. La situazione riguarda principalmente le ripercussioni sulla stabilità occupazionale nella zona.
? Domande chiave Come potrà il Comune garantire nuovi impieghi ai lavoratori licenziati?. Quali misure concrete proporranno i sindacati nel prossimo summit operativo?. Perché la chiusura della Bon Jour minaccia l'intero quartiere Campasso?. Chi gestirà concretamente i percorsi di ricollocazione professionale promessi?.? In Breve Sindacati Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil denunciano rischio estinzione mestieri artigianali.. Crisi minaccia l'identità sociale e l'economia del quartiere Campasso.. Assessore Robotti propone percorsi rapidi per la ricollocazione dei dipendenti licenziati.. Prossimo summit operativo previsto per definire dettagli pratici della tutela lavorativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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