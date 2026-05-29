? Domande chiave Come potrà il Comune garantire nuovi impieghi ai lavoratori licenziati?. Quali misure concrete proporranno i sindacati nel prossimo summit operativo?. Perché la chiusura della Bon Jour minaccia l'intero quartiere Campasso?. Chi gestirà concretamente i percorsi di ricollocazione professionale promessi?.? In Breve Sindacati Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil denunciano rischio estinzione mestieri artigianali.. Crisi minaccia l'identità sociale e l'economia del quartiere Campasso.. Assessore Robotti propone percorsi rapidi per la ricollocazione dei dipendenti licenziati.. Prossimo summit operativo previsto per definire dettagli pratici della tutela lavorativa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi Bon Jour: i sindacati temono un effetto domino sul Campasso

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