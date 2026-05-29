Negli ultimi giorni, gli atleti di Ravenna Boxe hanno ottenuto riconoscimenti sia nei match professionistici sia nelle competizioni giovanili. La squadra ha dimostrato un progresso evidente in entrambe le categorie, con particolare attenzione al settore emergente. Tra i protagonisti, il giovane Kevin ha ottenuto risultati di rilievo, contribuendo a rafforzare la presenza del team a livello regionale e nazionale. La crescita del movimento si conferma attraverso le prestazioni di atleti di diverse età e livelli.

Nei giorni scorsi gli atleti di Ravenna Boxe sono stati protagonisti su più fronti, tra ring professionistici e settore giovanile, confermando la crescita del movimento ravennate sia a livello senior sia nelle categorie emergenti. Riflettori puntati soprattutto su Alex Mohamad, impegnato a Guidonia in una riunione di grande prestigio nazionale, trasmessa in diretta su Rai Sport e organizzata nel contesto del campionato europeo dei mediomassimi tra Luca D’Ortenzi e il polacco Parzeczewski. Una serata di alto profilo tecnico che ha visto il pugile italiano conquistare il titolo continentale grazie al successo per tko all’undicesima ripresa. Nel sottoclou professionistico dell’evento è salito sul ring anche il ravennate Alex Mohamad, chiamato ad affrontare un test importante contro Alessio De Angelis, avversario di ottimo livello. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cresce Ravenna Boxe. Brilla il piccolo Kevin

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Regionali U17, la Cannata boxe team brilla in Sicilia: due ori, due argenti e il pass per gli interregionaliLa tre giorni dei Campionati Regionali Under 17 si è conclusa presso le strutture della Cannata Boxe Team, con un bilancio di risultati molto...

Pielle batte Legnano: Donzelli brilla, ma cresce l’ansia per gli infortuniNella partita tra Pielle e Legnano, la squadra locale ha ottenuto una vittoria, con Donzelli che si è distinto sul campo.