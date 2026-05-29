Cremonini a Gorizia Friuli Doc al mare e le osmize in Carso | grande weekend in Fvg ecco gli eventi da non perdere

Il weekend in Friuli Venezia Giulia include eventi come il festival Friuli Doc al mare, le osmize in Carso e un concerto di Cremonini a Gorizia. La stagione estiva si avvicina, con temperature elevate che anticipano il calendario estivo.

Manca ancora molto al 21 giugno, ma la canicola degli ultimi giorni ci fa capire che l'estate è già iniziata. Questo weekend la temperatura potrebbe scendere di un paio di gradi e qualche nuvola potrebbe fare capolino, soprattutto domenica, ma il bel tempo invoglia a visitare le varie iniziative. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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