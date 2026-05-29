Crans Montana incontro pm Roma-familiari vittime L’appello del legale al governo per cambiare norma

Da webmagazine24.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A piazzale Clodio si sono incontrati i familiari delle sei vittime italiane della strage al bar Le Constellation di Crans Montana e i pubblici ministeri di Roma. L’appuntamento ha riguardato le richieste dei parenti e le questioni legali legate all’incidente. Durante l’incontro, un legale ha rivolto un appello al governo affinché venga modificata una norma relativa ai casi di questo tipo.

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(Adnkronos) – Incontro a piazzale Clodio tra la procura di Roma e i familiari dei sei ragazzi italiani morti nella strage al bar Le Constellation di Crans Montana in Svizzera la notte di Capodanno. Un’occasione in cui è stato fatto il punto sul lavoro portato avanti dagli inquirenti italiani che subito dopo i fatti hanno. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Tragedia di Crans Montana, incontro con i familiari delle vittime a Palazzo Chigi

Video Tragedia di Crans Montana, incontro con i familiari delle vittime a Palazzo Chigi

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