Crans Montana incontro pm Roma-familiari vittime L’appello del legale al governo per cambiare norma

A piazzale Clodio si sono incontrati i familiari delle sei vittime italiane della strage al bar Le Constellation di Crans Montana e i pubblici ministeri di Roma. L’appuntamento ha riguardato le richieste dei parenti e le questioni legali legate all’incidente. Durante l’incontro, un legale ha rivolto un appello al governo affinché venga modificata una norma relativa ai casi di questo tipo.

(Adnkronos) – Incontro a piazzale Clodio tra la procura di Roma e i familiari dei sei ragazzi italiani morti nella strage al bar Le Constellation di Crans Montana in Svizzera la notte di Capodanno. Un’occasione in cui è stato fatto il punto sul lavoro portato avanti dagli inquirenti italiani che subito dopo i fatti hanno. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Tragedia di Crans Montana, incontro con i familiari delle vittime a Palazzo Chigi

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Temi più discussi: Crans-Montana, i coniugi Moretti chiamati davanti ai magistrati: saranno uno contro l'altro; Crans Montana, la pm: Lei sta mentendo. Funzionario teste diventa indagato durante l’interrogatorio; Vanno tutti assolti. Bimbo caduto dalle Mura, per il pm fu una fatalità; Maldive, cinque italiani morti nella grotta degli squali: pm di Roma ipotizzano omicidio colposo plurimo.

Han già rinviato l'udienza per convalida di fermo per il terrorista della strage di #Modena Notare come il Tg3 Regione Emilia-Romagna consideri temi caldi Crans Montana e l'alluvione 2024 ma non l'attentato appena avvenuto nella seconda città per importa x.com

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