Il sistema di gioco è il modo in cui una squadra si dispone in campo, spesso indicato anche come modulo, modello, stile, struttura o schema di gioco. Questi termini sono usati come sinonimi per descrivere la disposizione e l'organizzazione della squadra durante una partita. In sostanza, definisce come i giocatori si posizionano e si muovono in relazione tra loro durante l’intera durata del match.

. Sistema di gioco, modulo di gioco, modello di gioco, stile di gioco, struttura di gioco e qualche volta anche schema di gioco, termini che vengono utilizzati spesso come sinonimi per descrivere il modo di stare di una squadra in mezzo al campo. Invece non lo sono per niente. E questo genera molta confusione. SISTEMA DI GIOCO. Cos’è? Il sistema di gioco è la rappresentazione formale e numerica della disposizione dei giocatori. È la fotografia geometrica iniziale. Esempi: 1-4-3-3 1-3-5-2 1-4-2-3-1 1-4-4-2 Caratteristiche Il sistema: descrive numeri e linee; indica la distribuzione teorica; rappresenta posizioni convenzionali; è astratto e statico. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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