Il patrimonio di Matteo Messina Denaro includeva una rete di decine di società e conti bancari in vari paesi. Questa struttura consentiva al boss di Cosa Nostra di gestire e movimentare denaro attraverso diverse giurisdizioni. Le indagini hanno individuato numerosi conti e aziende intestate a soggetti collegati, che facilitavano operazioni finanziarie e trasferimenti di fondi. La rete era organizzata per nascondere le fonti di reddito e le attività economiche legate alla criminalità.

Una rete di decine di società e conti in mezzo mondo permetteva al capo di Cosa Nostra di nascondere e far fruttare i soldi del narcotraffico Il sequestro di beni per oltre 200 milioni di euro legati alle attività del capo di Cosa Nostra Matteo Messina Denaro, arrestato nel 2023 e morto pochi mesi dopo, ha mostrato come Cosa Nostra sia riuscita per decenni a far fruttare i guadagni provenienti dal narcotraffico in molti paesi esteri, nascondendone la provenienza. Lo ha fatto attraverso decine di conti correnti e società distribuite in Spagna, Svizzera, Isole Cayman e perfino in Libano, con un patrimonio che ha permesso l’acquisto di beni mobili e immobili di lusso e che finora era rimasto a disposizione di Cosa Nostra. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Cosa c’è nel “tesoro” di Matteo Messina Denaro

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Trovato il tesoro segreto di Matteo Messina Denaro

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