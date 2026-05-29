Cortometraggi a misura di divano con la giuria popolare di Social Movie
Il 29 maggio 2026, ad Arezzo, le Officine Social Movie hanno aperto le porte al pubblico da casa per la proiezione dei cortometraggi in concorso. La giuria popolare ha iniziato a valutare i film, che sono stati trasmessi in streaming. Gli spettatori hanno potuto seguire le proiezioni comodamente dal divano e votare i loro preferiti attraverso una piattaforma online.
Arezzo 29 maggio 2026 – Officine Social Movie entra nel vivo ed apre le porte dei cortometraggi in concorso al pubblico da casa per la proclamazione del Premio Giuria Popolare. A nove giorni dall’inizio del festival, che animerà il Cinema Eden di Arezzo dal 6 al 9 giugno con incontri pomeridiani e serali tutti ad ingresso gratuito, a prendere la parola saranno in questo fine settimana otto tra i dieci cortometraggi selezionati per il Premio Miglior Cortometraggio, visibili e votabili gratuitamente accedendo al sito www.officinesocialmovie.com, visitando la pagina “Votazione” all’interno del menù “Festival”. L’invito alla visione, alla scoperta e alla scelta è rivolto a tutti gli appassionati, i curiosi, i navigatori, senza confine e senza età. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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