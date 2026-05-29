Il 29 maggio 2026, ad Arezzo, le Officine Social Movie hanno aperto le porte al pubblico da casa per la proiezione dei cortometraggi in concorso. La giuria popolare ha iniziato a valutare i film, che sono stati trasmessi in streaming. Gli spettatori hanno potuto seguire le proiezioni comodamente dal divano e votare i loro preferiti attraverso una piattaforma online.

Arezzo 29 maggio 2026 – Officine Social Movie entra nel vivo ed apre le porte dei cortometraggi in concorso al pubblico da casa per la proclamazione del Premio Giuria Popolare. A nove giorni dall’inizio del festival, che animerà il Cinema Eden di Arezzo dal 6 al 9 giugno con incontri pomeridiani e serali tutti ad ingresso gratuito, a prendere la parola saranno in questo fine settimana otto tra i dieci cortometraggi selezionati per il Premio Miglior Cortometraggio, visibili e votabili gratuitamente accedendo al sito www.officinesocialmovie.com, visitando la pagina “Votazione” all’interno del menù “Festival”. L’invito alla visione, alla scoperta e alla scelta è rivolto a tutti gli appassionati, i curiosi, i navigatori, senza confine e senza età. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cortometraggi a misura di divano con la giuria popolare di Social Movie

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