Corso pratico di lettura espressiva per docenti

Un corso pratico di lettura espressiva è stato organizzato per docenti. Durante l’incontro, si sono affrontate tecniche per usare correttamente la voce, senza affaticarla, e per modulare ritmo e volume durante le letture ad alta voce. Il focus è stato sulla capacità di coinvolgere l’ascoltatore, migliorando la qualità della comunicazione orale in aula. Le sessioni hanno incluso esercizi pratici e consigli per applicare le tecniche durante le lezioni quotidiane.

La voce è lo strumento di lavoro dell’insegnante. La usiamo per ore ogni giorno, eppure quasi nessuno ce l’ha insegnata davvero: come gestirla senza affaticarla, come modulare ritmo e volume per tenere viva l’attenzione, come leggere ad alta voce un brano in modo che arrivi davvero a chi ascolta. Questo corso pratico in tre lezioni affronta proprio questo: trasformare la lettura ad alta voce da automatismo a competenza consapevole. Si lavora su respirazione, articolazione, ortoepia, ritmo, tono, volume e — soprattutto — sull’interpretazione del testo. Il corso è progettato per docenti di ogni ordine e grado, ma è aperto anche a formatori, comunicatori, lettori volontari e a chiunque usi la voce come strumento di lavoro o di passione. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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