Corso Italia piastrelle rovinate e cemento | al via l' intervento di manutenzione
Sono iniziate le operazioni di manutenzione in corso Italia, dove sono state riscontrate piastrelle rotte e cemento danneggiato sulla pavimentazione. Il sopralluogo con la sindaca ha evidenziato criticità per la sicurezza dei pedoni e l’estetica della passeggiata. L'intervento mira a riparare le parti danneggiate e ripristinare la superficie, per garantire un transito sicuro e un aspetto più curato. I lavori continueranno nelle prossime settimane.
"A seguito del sopralluogo che abbiamo effettuato in corso Italia con la sindaca Salis, da cui sono emerse, per un tratto specifico di pavimentazione della passeggiata, alcune criticità per la sicurezza del transito pedonale e per l’armonia architettonica ed estetica della passeggiata stessa, ho. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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