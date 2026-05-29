Corso Italia piastrelle rovinate e cemento | al via l' intervento di manutenzione

Notizia in breve

Sono iniziate le operazioni di manutenzione in corso Italia, dove sono state riscontrate piastrelle rotte e cemento danneggiato sulla pavimentazione. Il sopralluogo con la sindaca ha evidenziato criticità per la sicurezza dei pedoni e l’estetica della passeggiata. L'intervento mira a riparare le parti danneggiate e ripristinare la superficie, per garantire un transito sicuro e un aspetto più curato. I lavori continueranno nelle prossime settimane.