Corso gratuito disostruzione pediatrica
È stato avviato un corso gratuito sulla disostruzione pediatrica. L’obiettivo è insegnare le manovre di primo intervento in caso di soffocamento di un bambino da corpo estraneo. La formazione si rivolge a genitori, insegnanti e operatori sanitari. La durata del corso è di alcune ore e si svolge in diverse sedi. Non sono previsti costi o iscrizioni obbligatorie.
Conoscere le manovre disostruzione pediatrica è fondamentale per intervenire con prontezza ed efficacia, in caso di soffocamento da corpo estraneo del bambino. Nessuno si augura che debba servire, ma essere capace di intervenire è l’unica strategia sensata per affrontare questa eventualità Grazie. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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