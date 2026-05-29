Corso gratuito disostruzione pediatrica

Notizia in breve

È stato avviato un corso gratuito sulla disostruzione pediatrica. L’obiettivo è insegnare le manovre di primo intervento in caso di soffocamento di un bambino da corpo estraneo. La formazione si rivolge a genitori, insegnanti e operatori sanitari. La durata del corso è di alcune ore e si svolge in diverse sedi. Non sono previsti costi o iscrizioni obbligatorie.