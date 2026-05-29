Corsa di Sant’Alberto 11 km nel verde per l’edizione 2026
Domenica 31 maggio si terrà l’undicesima edizione della Corsa di Sant’Alberto, con un percorso di 11 km immerso nel verde. La manifestazione coinvolge atleti e appassionati, con partenze programmate in diverse fasce orarie. La gara si svolge in un’area naturale e prevede l’uso di punti di ristoro lungo il percorso. La partecipazione è aperta a tutti, con iscrizioni già attive online e presso i punti di registrazione sul posto.
PIETRAMONTECORVINO (Fg) – È tutto pronto, a Pietramontecorvino, per l’undicesima edizione della “Corsa di Sant’Alberto”, gara podistica di 11,4 chilometri che prenderà il via domenica 31 maggio 2026, alle ore 9.30, da Piazza Martiri del terrorismo. L’evento è organizzato dall’Avis di Pietramontecorvino, in collaborazione con il gruppo “I SARACENI” di Lucera, col patrocinio di Comune di Pietramontecorvino, delegazione CONI provinciale di Foggia, assessorato allo Sport della Regione Puglia e Federazione Italiana di Atletica Leggera. I partecipanti attraverseranno un percorso bellissimo dal punto di vista paesaggistico e ambientale, con le colline circostanti ammantate dai colori del grano, per poi tornare in paese dove ad accoglierli ci sarà un punto ristoro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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