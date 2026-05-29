Domenica 31 maggio si terrà l’undicesima edizione della Corsa di Sant’Alberto, con un percorso di 11 km immerso nel verde. La manifestazione coinvolge atleti e appassionati, con partenze programmate in diverse fasce orarie. La gara si svolge in un’area naturale e prevede l’uso di punti di ristoro lungo il percorso. La partecipazione è aperta a tutti, con iscrizioni già attive online e presso i punti di registrazione sul posto.

PIETRAMONTECORVINO (Fg) – È tutto pronto, a Pietramontecorvino, per l’undicesima edizione della “Corsa di Sant’Alberto”, gara podistica di 11,4 chilometri che prenderà il via domenica 31 maggio 2026, alle ore 9.30, da Piazza Martiri del terrorismo. L’evento è organizzato dall’Avis di Pietramontecorvino, in collaborazione con il gruppo “I SARACENI” di Lucera, col patrocinio di Comune di Pietramontecorvino, delegazione CONI provinciale di Foggia, assessorato allo Sport della Regione Puglia e Federazione Italiana di Atletica Leggera. I partecipanti attraverseranno un percorso bellissimo dal punto di vista paesaggistico e ambientale, con le colline circostanti ammantate dai colori del grano, per poi tornare in paese dove ad accoglierli ci sarà un punto ristoro. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Corsa di Sant’Alberto, 11 km nel verde per l’edizione 2026

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