Massa, 29 maggio 2026 – Ancora restrizioni attive per la movida e per quanto riguarda i pubblici esercizi, in merito alla somministrazione di alimenti e bevande nelle aree sensibili della città di Massa. I provvedimenti erano stati presi in seguito ai tragici fatti di piazza Palma, in cui aveva perso la vita Giacomo Bongiorni. La stretta era avvenuta nelle settimane immediatamente successive. Proroga delle restrizioni. Resta confermato, e prorogato fino a domenica 7 giugno, il divieto della vendita per asporto di alcolici dalle 20 nei negozi e dalle 22 il consumo di bevande in contenitori di vetro nelle aree pubbliche. Lo stabilisce la nuova ordinanza, la numero 76, emanata dal sindaco Francesco Persiani, che mantiene – come emerso dal precedente tavolo in Prefettura – l’obbligo per gli esercenti di abbassare le serrande alle 1. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Coprifuoco a Massa, nuova proroga. Un’altra settimana di divieti dopo l’omicidio Bongiorni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Omicidio di Massa, nuova lunga fiaccolata per Bongiorni nel suo quartiere. La madre: “Grazie a nome di mio figlio”Nel quartiere si è svolta una lunga fiaccolata in memoria di Giacomo Bongiorni, vittima di un omicidio di massa avvenuto recentemente.

Omicidio Massa, parla uno degli aggressori il giorno dopo la fiaccolata per BongiorniIl giorno dopo la fiaccolata organizzata in memoria di Bongiorni, uno degli aggressori coinvolti nell'omicidio di Massa ha parlato davanti agli...

Si parla di: Coprifuoco a Massa, nuova proroga. Un’altra settimana di divieti dopo l’omicidio Bongiorni.

Coprifuoco a Massa, nuova proroga. Un’altra settimana di divieti dopo l’omicidio BongiorniLo stabilisce un’ordinanza in vista del massiccio afflusso per il ponte del 2 giugno. Obiettivo mantenere alta la guardia in attesa del prossimo tavolo in Prefettura ... lanazione.it

Arresti di massa a Los Angeles, violato il coprifuoco. Trump: Assalto alla pace. Newsom: Sta organizzando una retata militareLos Angeles, 11 giugno 2025 – Arresti di massa nel centro di Los Angeles, dove migliaia di manifesti stanno violando il coprifuoco entrato in vigore stanotte in alcune zone della città. Non si placa ... quotidiano.net