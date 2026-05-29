Si alza il sipario sull’atteso supermercato Coop nel cuore di Cattolica. Dopo anni di disagi e serrande abbassate, la città si prepara finalmente ad accogliere un nuovo punto vendita di alimentari in via Karl Marx, proprio dove un tempo sorgeva un Sidis. L’inaugurazione è ormai alle porte, come spiega l’agente immobiliare Alessandro Fuzzi, che ha curato la trattativa: "La data esatta non è ancora fissata, ma è certo che l’apertura avverrà tra il 12 e il 15 giugno prossimi. Attualmente la direzione è alla ricerca di personale e le selezioni sono aperte". Saranno circa una decina i lavoratori impiegati nel supermercato in centro. La notizia è stata accolta con enorme entusiasmo fin dall’avvio del cantiere, lo scorso settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Coop in via Marx: inaugurazione alle porte

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