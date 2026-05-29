Un'azienda americana che si occupa della costruzione di un consolato negli Stati Uniti è stata posta sotto controllo giudiziario. La procura ha accusato la Caddell, con sede in Alabama, di aver sfruttato circa 400 operai. La società sarà affiancata da un commissario giudiziario mentre proseguono le indagini. Nessuna altra informazione è stata resa nota sui motivi specifici delle accuse.

Il controllo giudiziario (con decreto d’urgenza) è arrivato stamattina, a Milano, anche nel mondo dell’edilizia. Ma stavolta non è un fatto così lineare: l’azienda accusata di aver sfruttato la manodopera in Italia è americana, si chiama Caddell, ha la sede centrale a Montgomery (in Alabama) e si sta occupando di costruire il consolato americano nel quartiere milanese del Portello. Un progetto iniziato nel 2022, nell’ex area del Tiro a segno, salutato con entusiasmo dalle istituzioni. Si sviluppa su una superficie di 40mila metri quadrati (e un budget iniziale di 351 milioni), in ritardo secondo una prima tabella di marcia ma già in stato avanzato. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Controllo giudiziario per l’azienda americana che costruisce il consolato Usa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

S02E13 Duemila Secondi: magistrati spiati e lICE in Italia

Notizie e thread social correlati

Lavoratori indiani sfruttati per costruire il consolato Usa a Milano: controllo giudiziario per il colosso Caddell ConstructionIl pubblico ministero di Milano ha disposto il controllo giudiziario d'urgenza per la società Caddell Construction, coinvolta nel progetto di...

Caso caporalato, no a controllo giudiziario per l’azienda del cognato del governatore FontanaIl gip di Milano ha respinto la richiesta della Procura di sottoporre a controllo giudiziario un'azienda collegata al cognato del governatore.

Temi più discussi: Il piano di Glovo per evitare di sfruttare i rider; Glovo, aumenti e contratti a rider per uscire dai controlli giudiziari; Lavoro sfruttato e risposta penale; Svolta Glovo, c’è il sì della Procura al piano per i rider: verso la revoca del commissariamento.

UN QUADRO RACCAPRICCIANTE In un intervento speciale del canale TYT l'argomento più difficile di cui discutere al di la' dei crimini perpetrati a Gaza o in Libano rimane la pratica dell' abuso sessuale pertetrato all' interno delle carceri. Ospite d' eccezione l' x.com

Confermato il controllo giudiziario per Foodinho-Glovo: Sfruttati 40mila rider in tutta ItaliaIl gip di Milano ha convalidato il provvedimento di controllo giudiziario per Foodinho, la società milanese del colosso spagnolo del delivery Glovo. Secondo l’accusa, sarebbero stati sfruttati 40mila ... fanpage.it

Il piano di Glovo per evitare di sfruttare i riderPer uscire dal controllo giudiziario ha proposto al tribunale di Milano di pagarli di più e agevolare la stipula di un contratto collettivo ... ilpost.it