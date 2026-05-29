Controlli straordinari dei Carabinieri | denunce e verifiche tra Solofra Montoro e Serino

I Carabinieri hanno effettuato controlli straordinari nelle zone di Solofra, Montoro e Serino, denunciando alcune persone e effettuando verifiche. Le operazioni rientrano in un’azione di prevenzione e repressione dei reati disposta dal Comando Provinciale. Durante i controlli sono state identificate diverse persone e controllati numerosi veicoli. Non sono stati segnalati incidenti o altre situazioni di rilievo. Le forze dell’ordine continueranno con ispezioni sul territorio.

Nell’ambito dei servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, prosegue l’azione di prevenzione e repressione dei reati su tutto il territorio irpino. In attuazione delle più recenti direttive impartite dal Prefetto, Dott.ssa Rossana Riflesso. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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Controlli in Valcamonica, i carabinieri identificano due tunisini irregolari

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