La polizia ha intensificato i controlli nel centro città, con servizi straordinari mirati a prevenire il degrado urbano. Le operazioni, in corso da tempo, coinvolgono le principali aree della zona e sono parte di un piano di rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto ai fenomeni di degrado. Nessuna altra informazione è stata comunicata sui risultati o sulle modalità specifiche delle operazioni.

Proseguono con continuità i servizi straordinari di controllo del territorio messi in campo dalla polizia nelle principali aree del centro, nell’ambito di un piano di rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto al degrado urbano. L’ultima operazione, nei punti considerati più sensibili della città, ha visto impegnati gli agenti in un’attività capillare di identificazione e verifica delle persone presenti sul territorio. Nel complesso sono stati controllati 69 soggetti, di cui 49 cittadini stranieri. L’analisi delle posizioni ha evidenziato un quadro significativo sotto il profilo della sicurezza: 41 risultavano con precedenti di polizia, 11 erano destinatarie dell’avviso orale e 2 risultavano ricercate per la notifica di atti pendenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Controlli antidegrado in centro

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Nuovo Piano Sicurezza: più agenti in strada e in centro storico arriva il servizio di prossimità

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