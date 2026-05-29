Contributo dalla Regione ai Comuni virtuosi solo un premio in provincia di Palermo

Notizia in breve

Un finanziamento di 800.000 euro è stato assegnato a un solo Comune in provincia di Palermo. La somma arriva dalla Regione e è destinata a amministrazioni che hanno realizzato progetti sulla gestione del territorio, l’efficienza energetica, il risanamento economico e i nuovi stili di vita. Solo una località ha ricevuto il contributo, mentre altri Comuni della stessa provincia non sono stati premiati.