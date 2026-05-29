Contributo dalla Regione ai Comuni virtuosi solo un premio in provincia di Palermo
Un finanziamento di 800.000 euro è stato assegnato a un solo Comune in provincia di Palermo. La somma arriva dalla Regione e è destinata a amministrazioni che hanno realizzato progetti sulla gestione del territorio, l’efficienza energetica, il risanamento economico e i nuovi stili di vita. Solo una località ha ricevuto il contributo, mentre altri Comuni della stessa provincia non sono stati premiati.
Un finanziamento da 800.000 euro per quelle amministrazioni locali che hanno saputo distinguersi per progettualità legate alla gestione del territorio, all’efficienza e al risparmio energetico, al risanamento economico e a nuovi stili di vita. È quanto prevede il decreto firmato dall'assessore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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