Contrasto al fumo Lucia De Ponti | Si aumenti il prezzo delle sigarette di 5 euro

Lucia De Ponti propone un aumento di 5 euro sul prezzo di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina. L’obiettivo è ridurre il numero di fumatori e contribuire al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale. La richiesta si inserisce in un intervento di contrasto al tabagismo e mira a disincentivare l’uso di sigarette e prodotti correlati. La proposta si basa sulla percezione che un aumento di prezzo possa influire sui consumi.

“Chiediamo che il prezzo delle sigarette, di tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina venga aumentato di 5 euro per ridurre il numero dei fumatori e sostenere il Servizio Sanitario Nazionale”. Così Lucia De Ponti, presidente di Lilt Bergamo (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), illustra il contenuto della proposta di legge di iniziativa popolare “5 euro contro il fumo”, che nei giorni scorsi ha raggiunto il traguardo delle 50.000 firme necessarie per presentarla in Parlamento. La campagna, che sta raccogliendo un numero crescente di adesioni, è promossa da Lilt insieme ad Aiom, Fondazione Airc, Fondazione Umberto Veronesi e Fondazione Aiom. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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