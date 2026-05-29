Coni Umbria elezioni annullate | nominati il commissario e il vice

Da perugiatoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 23 maggio le elezioni del Coni Umbria sono state annullate. In seguito, è stato nominato un commissario straordinario, con firma del presidente del Coni. Contestualmente, è stato anche nominato un vice. La nomina è ufficiale e immediata.

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C'è la nomina. Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, ha firmato la nomina del commissario straordinario del comitato regionale Coni Umbria dopo l'annullamento delle elezioni di 23 maggio. Si tratta di Alessandro Cherubini. Il vice è Alvio La Face. L'incarico è valido “per un periodo di 60. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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