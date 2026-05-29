Condannata per mezzo milione industria di dolci di Giffoni Sei Casali | Corsi di formazione mai fatti e incentivi per comprare macchinari mai usati

Da fanpage.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Corte dei Conti ha condannato un'industria dolciaria di Giffoni Sei Casali a pagare 550mila euro per danno erariale. L’azienda ha percepito crediti d’imposta sulla formazione e sull’acquisto di macchinari, che non sono stati mai utilizzati o realizzati. Secondo le verifiche, i corsi di formazione promessi non sono stati mai effettuati e gli incentivi per i macchinari sono stati indebitamente ricevuti.

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La Corte dei Conti della Campania ha condannato l'impresa dolciaria per 550mila euro di danno erariale per indebita percezione dei crediti d'imposta sulla formazione e sui macchinari. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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