Condannata per mezzo milione industria di dolci di Giffoni Sei Casali | Corsi di formazione mai fatti e incentivi per comprare macchinari mai usati
La Corte dei Conti ha condannato un'industria dolciaria di Giffoni Sei Casali a pagare 550mila euro per danno erariale. L’azienda ha percepito crediti d’imposta sulla formazione e sull’acquisto di macchinari, che non sono stati mai utilizzati o realizzati. Secondo le verifiche, i corsi di formazione promessi non sono stati mai effettuati e gli incentivi per i macchinari sono stati indebitamente ricevuti.
La Corte dei Conti della Campania ha condannato l'impresa dolciaria per 550mila euro di danno erariale per indebita percezione dei crediti d'imposta sulla formazione e sui macchinari. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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