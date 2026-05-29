Condannata per mezzo milione industria di dolci di Giffoni Sei Casali | Corsi di formazione mai fatti e incentivi per comprare macchinari mai usati

Notizia in breve

La Corte dei Conti ha condannato un'industria dolciaria di Giffoni Sei Casali a pagare 550mila euro per danno erariale. L’azienda ha percepito crediti d’imposta sulla formazione e sull’acquisto di macchinari, che non sono stati mai utilizzati o realizzati. Secondo le verifiche, i corsi di formazione promessi non sono stati mai effettuati e gli incentivi per i macchinari sono stati indebitamente ricevuti.