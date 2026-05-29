Conclusi i primi interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale a Sansepolcro

Sono stati completati i primi interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale a Sansepolcro.

Arezzo, 29 maggio 2026 – Conclusi i primi interventi di manutenzione straordinaria sulla viabilità comunale. Fra poche settimane l’avvio di un nuovo stralcio. Si sono conclusi nei giorni scorsi i lavori di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della viabilità comunale avviati dall’Amministrazione di Sansepolcro nel capoluogo e nelle frazioni. Prima di illustrare gli interventi realizzati, l’Amministrazione comunale ritiene opportuno fornire una precisazione riguardo a un tratto di Via Senese Aretina, attualmente non interessato dalle recenti asfaltature. La mancata realizzazione del nuovo manto stradale i n quel tratto non è dovuta a una dimenticanza, ma a una scelta dettata dalla necessità di coordinare gli interventi pubblici con quelli programmati sui sottoservizi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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