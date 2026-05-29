Concerto Vasco campeggio ufficiale pronto | 250 piazzole e area camper dedicata

Notizia in breve

Il campeggio ufficiale per il concerto di Vasco Rossi a Ferrara è pronto con 250 piazzole e un’area dedicata ai camper. I lavori sono stati completati in anticipo rispetto alla data dell’evento, previsto per il 5 e 6 giugno al Parco Urbano. Le strutture sono state allestite per accogliere i partecipanti, che potranno usufruire di spazi appositamente riservati per il soggiorno durante le due serate.