Concerto Vasco campeggio ufficiale pronto | 250 piazzole e area camper dedicata

Da ferraratoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il campeggio ufficiale per il concerto di Vasco Rossi a Ferrara è pronto con 250 piazzole e un’area dedicata ai camper. I lavori sono stati completati in anticipo rispetto alla data dell’evento, previsto per il 5 e 6 giugno al Parco Urbano. Le strutture sono state allestite per accogliere i partecipanti, che potranno usufruire di spazi appositamente riservati per il soggiorno durante le due serate.

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Il conto alla rovescia è iniziato: mancano pochi giorni al debutto della doppia tappa di Vasco Rossi a Ferrara, prevista per il 5 e 6 giugno al Parco Urbano. Per i 120 mila spettatori previsti nei due giorni, l’appuntamento non rappresenta solo un concerto, ma un rito collettivo che caratterizza. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

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