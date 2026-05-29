Concerto e prova strumenti gratuiti per bambini al Parco Moretti

Notizia in breve

Al Parco Moretti, i bambini hanno potuto partecipare a un concerto e a prove gratuite di strumenti musicali. L’iniziativa, parte del progetto “Musica per Crescere”, è rivolta ai più giovani e mira a far scoprire il mondo della musica attraverso attività ludiche. Dopo il successo dei primi incontri, l’evento si tiene ora a Udine, offrendo un’occasione gratuita per avvicinare i bambini alla musica in uno spazio pubblico.