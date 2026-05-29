Concerto e prova strumenti gratuiti per bambini al Parco Moretti

Da udinetoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al Parco Moretti, i bambini hanno potuto partecipare a un concerto e a prove gratuite di strumenti musicali. L’iniziativa, parte del progetto “Musica per Crescere”, è rivolta ai più giovani e mira a far scoprire il mondo della musica attraverso attività ludiche. Dopo il successo dei primi incontri, l’evento si tiene ora a Udine, offrendo un’occasione gratuita per avvicinare i bambini alla musica in uno spazio pubblico.

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La musica scende in piazza e si trasforma in un gioco. Dopo il grande successo dei primi appuntamenti, il progetto educativo gratuito "Musica per Crescere" sbarca finalmente a Udine.L'appuntamento è per sabato 30 maggio, alle ore 17.30 nella splendida cornice del Parco Moretti. Il pomeriggio si. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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