Concerti e spettacoli al ‘Polo della creatività’ per festeggiare la conclusione del primo cantiere

Notizia in breve

Sono stati organizzati concerti e spettacoli al ‘Polo della creatività’ in occasione della conclusione dei lavori di riqualificazione del Centro Slavich e delle aree vicine. L’intervento ha migliorato le strutture dedicate alla musica, al teatro e alle attività giovanili, rendendo gli spazi più accessibili e funzionali. La ristrutturazione mira a favorire l’uso pubblico e a valorizzare le realtà culturali già presenti sul territorio.