Concerti e spettacoli al ‘Polo della creatività’ per festeggiare la conclusione del primo cantiere
Sono stati organizzati concerti e spettacoli al ‘Polo della creatività’ in occasione della conclusione dei lavori di riqualificazione del Centro Slavich e delle aree vicine. L’intervento ha migliorato le strutture dedicate alla musica, al teatro e alle attività giovanili, rendendo gli spazi più accessibili e funzionali. La ristrutturazione mira a favorire l’uso pubblico e a valorizzare le realtà culturali già presenti sul territorio.
È stato completato l’intervento di riqualificazione del Centro Slavich e delle aree esterne adiacenti per valorizzare le realtà musicali, teatrali e giovanili già presenti sul territorio, rendendo gli spazi più funzionali, inclusivi e aperti alla città.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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