Compra una villa nel Varesotto per oltre 1,3 milioni di euro ma è una truffa | denunciato finto agente immobiliare

Tra febbraio e ottobre 2024, un cittadino svedese residente negli Stati Uniti ha acquistato una villa nel Varesotto per oltre 1,3 milioni di euro. L’acquisto è avvenuto dopo aver incontrato un falso agente immobiliare che ha condotto la trattativa. La vittima ha denunciato il truffatore, che è stato identificato e denunciato per aver ingannato l’acquirente con documenti falsi e pratiche ingannevoli. La polizia sta indagando sui dettagli dell’operazione e sull’identità dell’autore della truffa.

Tra febbraio e ottobre 2024 un cittadino svedese residente negli Stati Uniti è stato convinto da un finto agente immobiliare a comprare una villa nel Varesotto per oltre 1,3 milioni di euro. Scoperta la truffa, è intervenuta la Guardia di Finanza. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Varese, compra una villa per oltre un milione di euro ma è una truffa: un denunciato e sequestrati 570mila euroUn uomo ha acquistato una villa nel Varesotto per oltre un milione di euro, ma si è rivelato vittima di una truffa internazionale da più di 1,3...

Compra una villa da 1 milione e 300mila euro, ma è una truffaUn acquirente ha pagato 1,3 milioni di euro per una villa di pregio, suddivisi in tre tranche, credendo di fare un investimento vantaggioso.

Temi più discussi: Varese, compra una villa per oltre un milione di euro ma è una truffa: un denunciato e sequestrati 570mila euro; Diletta Leotta sceglie una villa da 5 milioni di euro per rilassarsi: diventerà la sua nuova casa?; Varese, compra una villa per oltre un milione di euro ma è una truffa: un denunciato. Il video; Tornano a casa e trovano i ladri nella villa: arrestati un uomo e una donna.

Compra una villa da un milione e 300mila euro, ma la casa non esistePensando di fare un affare, dato che il valore potenziale di mercato dell'abitazione sarebbe superiore al milione e 300mila euro che ha versato in tre tranche, ha comprato una villa di pregio nel ... today.it

Quando Conte all'Inter non sapeva che farsene di Dimarco e lo spedì per due volte in prestito al Verona facendosi comprare Ashley Young e Moses Nei giorni in cui Federico festeggia il premio di miglior giocatore del campionato è giusto ricordare quando nel x.com

George Lucas scappa dagli Usa, compra una villa a LondraGeorge Lucas ha comprato una grande villa a St. George Woods, un zona residenziale molto elegante nel nord ovest di Londra, lasciando ipotizzare ai fan di Guerre Stellari una fuga del celebre regista ... ansa.it