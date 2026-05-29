Compra una villa da un milione e 300mila euro ma la casa non esiste

Una persona ha acquistato una villa di lusso nel Varesotto per oltre 1,3 milioni di euro, suddivisi in tre pagamenti. Tuttavia, la casa non esiste e si tratta di una truffa. L'acquirente aveva ritenuto di fare un investimento vantaggioso, considerando il valore di mercato superiore alla cifra pagata. La vicenda riguarda un acquisto di proprietà che si è rivelato essere un inganno, senza che la villa sia effettivamente presente o disponibile.

Pensando di fare un affare, dato che il valore potenziale di mercato dell'abitazione sarebbe superiore al milione e 300mila euro che ha versato in tre tranche, ha comprato una villa di pregio nel Varesotto. Era una truffa. Ora la guardia di finanza di Varese, su ordine del giudice per le indagini. 🔗 Leggi su Today.it

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