Compra una villa da 1 milione e 300mila euro ma è una truffa

Da milanotoday.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un acquirente ha pagato 1,3 milioni di euro per una villa di pregio, suddivisi in tre tranche, credendo di fare un investimento vantaggioso. Tuttavia, si è scoperto che si trattava di una truffa e l’immobile non era realmente disponibile o di proprietà legittima. La vittima ha acquistato convinta del valore e delle potenzialità dell’immobile, senza sapere che era stato manipolato un sistema fraudolento. Le indagini sono in corso per chiarire i dettagli della frode.

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Ha comprato una villa di pregio, pensando che fosse un affare visto che il valore potenziale di mercato sarebbe superiore al milione e 300mila euro che ha versato in tre tranches, ma si trattava di una truffa. Ora la guardia di finanza di Varese, su ordine del gip di Milano, ha sequestrato tre. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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